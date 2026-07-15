Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженка Красноярского края приняла роды двойни в самолёте на высоте 10 км

Этот случай стал для неё первым опытом приёма родов.

Уроженка Туры Адэль Эралиева, выпускница военного фельдшерского училища, приняла роды близнецов на борту самолёта, летевшего из Санкт-Петербурга в Красноярск. Об этом сообщает газета «Эвенкийская жизнь».

В начале июля она возвращалась в отпуск на малую родину. На втором часу полёта у попутчицы начались схватки.

Девушка призналась, что надеялась на помощь других врачей, но на призыв откликнулся только стоматолог. Роды были стремительными — к четвёртому часу полёта дети уже появились на свет.

Осложнений удалось избежать: девочка родилась здоровой, а мальчик, который не переворачивался в правильное положение, в последний момент изменил позицию после лёгкой помощи фельдшера.

После посадки в Красноярске мать с двойней встретила скорая помощь. Адэль Эралиева, прапорщик по званию, ранее работала с ранеными в Белгородской и Херсонской областях. Этот случай стал для неё первым опытом приёма родов.

Узнать больше по теме
Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.
Читать дальше