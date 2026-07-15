Уроженка Красноярского края приняла роды двойни в самолёте на высоте 10 км

Уроженка Туры Адэль Эралиева, выпускница военного фельдшерского училища, приняла роды близнецов на борту самолёта, летевшего из Санкт-Петербурга в Красноярск. Об этом сообщает газета «Эвенкийская жизнь».
В начале июля она возвращалась в отпуск на малую родину. На втором часу полёта у попутчицы начались схватки.
Девушка призналась, что надеялась на помощь других врачей, но на призыв откликнулся только стоматолог. Роды были стремительными — к четвёртому часу полёта дети уже появились на свет.
Осложнений удалось избежать: девочка родилась здоровой, а мальчик, который не переворачивался в правильное положение, в последний момент изменил позицию после лёгкой помощи фельдшера.
После посадки в Красноярске мать с двойней встретила скорая помощь. Адэль Эралиева, прапорщик по званию, ранее работала с ранеными в Белгородской и Херсонской областях. Этот случай стал для неё первым опытом приёма родов.