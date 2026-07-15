Коней не пустили на соревнования: на границе Челябинской области остановили машину со спортивными скакунами

На границе Челябинской области и Казахстана остановили машину с живым грузом. Автомобиль вез спортивных лошадей на соревнования в Подмосковье. Но оказалось, что вез неправильно: не по тому маршруту, что прописан в сопроводительных документах.
— Искажение информации о пути следования является критическим нарушением, так как не позволяет отследить эпизоотическое благополучие территорий транзита и создает риски заноса инфекционных заболеваний, — пояснили в Уральском управлении Россельхознадзора.
В итоге грузовик вместе с тренированными скакунами вернули в Казахстан — переоформлять документы.