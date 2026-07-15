Пешеходный переход в Красноярске украсили рисунком «Дорога к солнцу»

«Работа в художественной бригаде помогает детям превратить увлечение в настоящее дело. Они не просто рисуют, а создают объекты, которые каждый день видят тысячи жителей города. Это возможность проявить себя, получить первый профессиональный опыт и понять, что своими руками можно сделать Красноярск ещё более красивым и ярким», — отметил Роман Витенко, командир Трудового отряда главы города.