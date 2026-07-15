Пешеходный переход в Красноярске украсили рисунком «Дорога к солнцу»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Советском районе завершили художественное оформление пешеходного перехода в Светлогорском переулке. Над проектом «Дорога к солнцу» работали 10 подростков из художественной бригады Трудового отряда главы города.
Идея появилась после обращения жителей к мэру Сергею Верещагину. Они пожаловались, что стены перехода регулярно портят незаконными граффити и рекламой. Для решения проблемы участники трудотряда разработали несколько эскизов, а после согласования с администрацией района перенесли выбранный рисунок на входную группу перехода.
«Работа в художественной бригаде помогает детям превратить увлечение в настоящее дело. Они не просто рисуют, а создают объекты, которые каждый день видят тысячи жителей города. Это возможность проявить себя, получить первый профессиональный опыт и понять, что своими руками можно сделать Красноярск ещё более красивым и ярким», — отметил Роман Витенко, командир Трудового отряда главы города.
В июне подростки также оформили фасад детского сада № 136 на улице Иркутской и сейчас продолжают работу над росписью Лицея № 6 на улице Кутузова.
В мэрии добавляют, что этим летом в городе работают четыре художественные бригады — в Советском, Кировском, Ленинском и Октябрьском районах. Подростки расписывают фасады зданий, стены социальных учреждений, пешеходные переходы и другие городские объекты по заявкам районных администраций.