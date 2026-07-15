Новочеркасский пивоваренный завод выставили на продажу за 250 млн руб

У здания богатая история: ранее здесь работал пивоваренный завод братьев Оскара и Германа Базенер. Пиво этой марки было известно в регионе и разливалось в фирменные фарфоровые кувшины и стеклянные бутылки с откидной пробкой. В 1916 году из‑за антинемецких настроений один из владельцев, Герман Базенер, эмигрировал в Персию, а с началом Гражданской войны предприятие закрыли. Позже завод национализировали, реконструировали и в разные годы использовали как пивную базу для ростовского завода «Заря». Масштабную реконструкцию начали в 1939 году, но полностью восстановить производство удалось лишь к февралю 1946 года. Сегодня историческое здание продолжает функционировать.