Новочеркасский пивоваренный завод выставили на продажу за 250 млн руб

В Новочеркасске выставили на продажу пивоваренный завод — стоимость объекта составляет 250 миллионов рублей. Объявление появилось в июле на одной из популярных онлайн‑платформ.
Речь идёт о здании по адресу ул. Фрунзе, 100 — это кирпичное производственное строение 1904 года постройки, имеющее статус объекта культурного наследия. Сейчас часть помещений сдаётся в аренду: там работают рыбный магазин, автосервис, ресторан и сеть супермаркетов. На территории также расположены котельная, подвал и система канализации.
У здания богатая история: ранее здесь работал пивоваренный завод братьев Оскара и Германа Базенер. Пиво этой марки было известно в регионе и разливалось в фирменные фарфоровые кувшины и стеклянные бутылки с откидной пробкой. В 1916 году из‑за антинемецких настроений один из владельцев, Герман Базенер, эмигрировал в Персию, а с началом Гражданской войны предприятие закрыли. Позже завод национализировали, реконструировали и в разные годы использовали как пивную базу для ростовского завода «Заря». Масштабную реконструкцию начали в 1939 году, но полностью восстановить производство удалось лишь к февралю 1946 года. Сегодня историческое здание продолжает функционировать.