Мбаппе назвал причины поражения от испанцев в полуфинале ЧМ

«Мы не показали ту игру, которую хотели, ни в техническом, ни в тактическом плане, — сказал Мбаппе. — Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты не побеждаешь. Испания придерживалась своего игрового плана и того, что команда обычно делает. Им нравится контролировать мяч и темп. Наш план состоял в том, чтобы оказывать на них высокое давление, чтобы они не смогли установить свой ритм».