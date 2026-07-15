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Число претендентов на вакантное место в Волгоградской облдуме выросло до 6

Увеличилось количество желающих занять вакантное место в Волгоградской облдуме после.

Увеличилось количество желающих занять вакантное место в Волгоградской облдуме после того, как ее по решению суда покинул Станислав Коротков, уличенный в нарушении антикоррупционных запретов. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, «Партия пенсионеров» выдвинула на дополнительных выборах депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18 Анатолия Ключевского.

Ранее сообщалось, что за мандат депутат облдумы намерены побороться пятеро. Среди них — представители партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, а также самовыдвиженец.

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