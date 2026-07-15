Число претендентов на вакантное место в Волгоградской облдуме выросло до 6

Увеличилось количество желающих занять вакантное место в Волгоградской облдуме после того, как ее по решению суда покинул Станислав Коротков, уличенный в нарушении антикоррупционных запретов. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, «Партия пенсионеров» выдвинула на дополнительных выборах депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18 Анатолия Ключевского.
Ранее сообщалось, что за мандат депутат облдумы намерены побороться пятеро. Среди них — представители партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, а также самовыдвиженец.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше