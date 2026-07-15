В Усть-Удинской школе № 2 с нового учебного года появится агрокласс

IrkutskMedia, 15 июля. На базе Усть-Удинской школы № 2 с нового учебного года начнет работу профильный класс с агротехнологическим направлением. Как пояснил мэр Усть-Удинского МО Сергей Чемезов, благодаря инициативному бюджетированию во всех школах округа созданы условия для практических занятий — установлено 48 теплиц. Ученики 5−11 классов выращивают перцы, помидоры и баклажаны. Это помогает школьникам получать первые навыки работы в сельском хозяйстве и изучать агротехнологии на практике.
В рамках рабочей поездки по территориям председатель Законодательного собрания региона Александр Ведерников и депутаты посещают социальные объекты, построенные или отремонтированные при поддержке областных и федеральных программ, а также инициативных проектов жителей. В Усть-Удинском МО совместно с парламентариями в мероприятиях участвуют мэр округа Сергей Чемезов, председатель думы Людмила Соколова, руководители предприятий.
На стадионе у физкультурно-спортивного комплекса завершается капитальный ремонт. Подрядчик выполнил основной объем работ, сейчас устраняются замечания строительного контроля перед вводом объекта в эксплуатацию.
Депутаты побывали в центральной библиотеке имени Валентина Распутина. Здесь проходят литературные встречи, фестивали и образовательные мероприятия, а благоустроенная территория превратилась в общественное пространство, посвященное жизни и творчеству писателя.
«Современная школа, библиотека, спортивные площадки и общественные пространства делают жизнь людей комфортнее и создают новые возможности для детей, молодежи и семей. Именно поэтому развитие социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов нашей работы», — отметил председатель ЗС.
Также парламентарии посетили мемориал «Вечная слава героям, павшим в годы Великой Отечественной войны», где почтили память земляков, отдавших жизнь за Родину, и парк, благоустроенный благодаря инициативным проектам. Здесь появились современные детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки, прогулочные зоны и научная площадка для детей.
Кроме того, активистам Усть-Удинского МО вручили 21 сертификат на реализацию инициативных проектов. На территории уже в этом году проведут благоустройство, закупят оборудование для спортивных и культурных учреждений.