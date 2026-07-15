В Усть-Удинской школе № 2 с нового учебного года появится агрокласс

IrkutskMedia, 15 июля. На базе Усть-Удинской школы № 2 с нового учебного года начнет работу профильный класс с агротехнологическим направлением. Как пояснил мэр Усть-Удинского МО Сергей Чемезов, благодаря инициативному бюджетированию во всех школах округа созданы условия для практических занятий — установлено 48 теплиц. Ученики 5−11 классов выращивают перцы, помидоры и баклажаны. Это помогает школьникам получать первые навыки работы в сельском хозяйстве и изучать агротехнологии на практике.