Шестикратную олимпийскую чемпионку Скобликову внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 15 июля. Шестикратная победительница Олимпийских игр в соревнованиях по конькобежному спорту в составе сборной СССР Лидия Скобликова включена в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ей вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.
Скобликовой 87 лет. На ее счету две золотые медали Олимпиады-1960 и четыре — Игр-1964. Она делит первое место в списке самых титулованных конькобежек в истории Олимпийских игр вместе с Ирен Вюст из Нидерландов.
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