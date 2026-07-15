Ростовчане обеспокоились состоянием белого медведя в зоопарке

Посетители Ростовского зоопарка выразили беспокойство из‑за внешнего вида белого медведя: горожан встревожили пятна на шерсти животного, а также условия его содержания в жару.
Администрация зоосада разъяснила ситуацию в своих соцсетях. В ведомстве подчеркнули, что изменения в облике медведя связаны с естественной линькой.
В зоопарке созданы условия, соответствующие нормативам содержания хищников. Для комфорта животного предусмотрен бассейн с водой температурой не выше +15 °C, вольер с генератором льда (он позволяет создавать снег даже в жаркую погоду), теневые навесы и охлаждаемое внутреннее помещение.
Рацион медведя включает замороженные овощи, рыбу и мясо — это помогает животному легче переносить высокие температуры. Дополнительным подтверждением благополучия хищника служит тот факт, что медведи в зоопарке регулярно приносят потомство: в неблагоприятных или опасных для жизни условиях размножение не происходит.