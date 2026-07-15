Ростовчане обеспокоились состоянием белого медведя в зоопарке

В зоопарке созданы условия, соответствующие нормативам содержания хищников. Для комфорта животного предусмотрен бассейн с водой температурой не выше +15 °C, вольер с генератором льда (он позволяет создавать снег даже в жаркую погоду), теневые навесы и охлаждаемое внутреннее помещение.