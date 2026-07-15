Депутат Говырин рассказал, как вырастут накопительные пенсии с 1 августа

Заявления подавать не нужно: перерасчет пройдет автоматически по данным лицевых счетов, деньги придут привычным способом вместе с основной пенсией, уточнил парламентарий. «Повышение затронет около 136 тыс. получателей накопительной пенсии и еще 37,3 тыс. человек со срочной выплатой. Тем, кто пока не проверял свои накопления, стоит заказать выписку из лицевого счета на Госуслугах и уточнить, назначена ли выплата», — посоветовал Говырин.