Депутат Говырин рассказал, как вырастут накопительные пенсии с 1 августа

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Накопительные пенсии с 1 августа вырастут — основанием для перерасчета послужит инвестиционный доход за 2025 год: для участников программы софинансирования, а также родителей, направивших материнский капитал в накопительную пенсию, величина повышения будет выше, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«С 1 августа Социальный фонд пересчитает накопительные пенсии в сторону увеличения на 17,3%. Основанием служит инвестиционный доход за 2025 год. Пенсионные накопления размещают государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и 9 частных компаний, всего гражданам доступно 13 портфелей. Доходность по итогам прошлого года более чем втрое превысила инфляцию, которая составила 5,6%, поэтому и прибавка получилась ощутимой», — пояснил он.
Для участников программы софинансирования, а также для родителей, направивших материнский капитал на пенсию, повышение будет выше и составит 19,3%, указал депутат. «Такие граждане получают срочную пенсионную выплату, она назначается на выбранный срок от 10 лет и корректируется по отдельному коэффициенту», — разъяснил Говырин.
Заявления подавать не нужно: перерасчет пройдет автоматически по данным лицевых счетов, деньги придут привычным способом вместе с основной пенсией, уточнил парламентарий. «Повышение затронет около 136 тыс. получателей накопительной пенсии и еще 37,3 тыс. человек со срочной выплатой. Тем, кто пока не проверял свои накопления, стоит заказать выписку из лицевого счета на Госуслугах и уточнить, назначена ли выплата», — посоветовал Говырин.