МИД Британии вызвал иранского поверенного и обвинил КСИР в причастности к прокси-группам для атак в Европе

Британский МИД вызвал временного поверенного в делах Ирана в Лондоне Али Насимфара. Поводом для этого стал ряд нападений, которые были совершены на территории ряда европейских стран в марте-мае 2026 года. Британия обвинила в причастности к этим атакам силы «Кудс», являющиеся частью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана).