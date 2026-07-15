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МИД Британии вызвал иранского поверенного и обвинил КСИР в причастности к прокси-группам для атак в Европе

МИД Британии обвинил КСИР в причастности к атакам в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Британский МИД вызвал временного поверенного в делах Ирана в Лондоне Али Насимфара. Поводом для этого стал ряд нападений, которые были совершены на территории ряда европейских стран в марте-мае 2026 года. Британия обвинила в причастности к этим атакам силы «Кудс», являющиеся частью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана).

«Сегодня Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вызвало иранского поверенного в Лондоне в ответ на роль сил “Кудс” Корпуса стражей исламской революции в руководстве прокси-группами для проведения серии атак в Европе», — сказано в релизе, размещённом 14 июля на сайте британского правительства.

Ранее сообщалось, что новый духовный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы пообещал расправиться с некоторыми западными политиками за гибель своего отца, и в этом перечне оказался даже канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее Иран призвал европейские страны не вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, предупредив, что они могут стать законными целями для Тегерана.

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