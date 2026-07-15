В Комсомольске незрячего бойца СВО не пустили в автобус с собакой-поводырём

Ветеран пытался сесть в транспорт на маршруте № 19 между железнодорожным вокзалом и улицей Уральской, но в салон его непустили. Отказ объяснили тем, что удостоверение пассажира якобы просрочено, а на собаке нет намордника. Однако для бесплатного провоза животного-проводника достаточно специального документа, а согласно № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», собакам-поводырям намордник в общественных местах не требуется.