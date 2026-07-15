Диетолог Поляков сказал, кому следует отказаться от употребления помидоров

«Органические кислоты, содержащиеся в томатах, раздражают слизистую. При гастрите, а тем более при язвенной болезни в стадии обострения, состояние может резко ухудшиться, — заявил специалист. — Соответственно, не стоит употреблять помидоры при гастрите, язве, желчекаменной болезни, подагре и любых заболеваниях пищеварительной системы в фазе обострения».