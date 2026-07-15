Диетолог Поляков сказал, кому следует отказаться от употребления помидоров

Несмотря на всю пользу, для некоторых людей помидоры могут представлять серьёзную опасность. В эксклюзивном комментарии aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков перечислил состояния, при которых от этого овоща лучше отказаться.
«Помидоры обладают желчегонным эффектом, поэтому людям с желчекаменной болезнью они способны спровоцировать обострение, — предупредил врач. — Кроме того, эти плоды могут повышать уровень мочевой кислоты, увеличивая риск развития подагры».
Поляков добавил, что при синдроме раздражённого кишечника злоупотребление помидорами рискует усугубить неприятные симптомы.
Самый строгий запрет касается заболеваний желудка.
«Органические кислоты, содержащиеся в томатах, раздражают слизистую. При гастрите, а тем более при язвенной болезни в стадии обострения, состояние может резко ухудшиться, — заявил специалист. — Соответственно, не стоит употреблять помидоры при гастрите, язве, желчекаменной болезни, подагре и любых заболеваниях пищеварительной системы в фазе обострения».
Ранее Поляков отметил, что включение помидоров в ежедневный рацион может стать надёжной поддержкой для сердца, сосудов и пищеварения.