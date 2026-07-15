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Поступление без бумаг: прием в вузы МВД Казахстана стал цифровым

Главной особенностью приемной кампании в ведомственные вузы МВД стало ее прохождение в цифровом формате через информационную систему «Qyzmet-Police.kz», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Со слов начальника управления Департамента по работе с личным составом МВД Сенбека Имангали, сегодня все ключевые решения принимаются в цифровой системе, каждый этап фиксируется в личных кабинетах потенциальных курсантов, а действия участников приемной кампании проверяются. Оказалось, что в этом году на 1250 учебных мест претендуют около 400 тыс. кандидатов.

Кроме того, с 15 июля начинается следующий этап — сдача нормативов по физической подготовке.

«Они будут приниматься не в вузах, а по месту жительства кандидатов, в территориальных департаментах полиции. Это сделано прежде всего для удобства самих абитуриентов и их родителей. Очень важно, что весь процесс будет максимально открытым. Каждое выполнение норматива будет записываться на видео, будет организована прямая трансляция, а родители смогут лично присутствовать и наблюдать за прохождением испытаний», — объяснил Сенбек Имангали.

После завершения нормативов материалы каждого кандидата поступят в приемную комиссию соответствующего вуза. Комиссия рассмотрит результаты ЕНТ, проверит льготы, изучит документы и примет решение исключительно на основании конкурсных показателей.

«При необходимости кандидат может быть приглашен на видеособеседование. Оно обязательно будет записываться. Это еще одна дополнительная гарантия прозрачности и объективности», — обратились в МВД к кандидатам на обучение и их родителям.

13 июля в Министерстве внутренних дел Казахстана также сделали важное предупреждение по поводу безопасности детей.