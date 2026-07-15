Поступление без бумаг: прием в вузы МВД Казахстана стал цифровым

«Они будут приниматься не в вузах, а по месту жительства кандидатов, в территориальных департаментах полиции. Это сделано прежде всего для удобства самих абитуриентов и их родителей. Очень важно, что весь процесс будет максимально открытым. Каждое выполнение норматива будет записываться на видео, будет организована прямая трансляция, а родители смогут лично присутствовать и наблюдать за прохождением испытаний», — объяснил Сенбек Имангали.