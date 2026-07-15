Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Открытый микрофон для техно-практиков»: ИТ-холдинг Т1 приглашает спикеров на «Импульс Т1» 2026 в ноябре

Участники конференции получат возможность показать свою экспертизу в деле, а не на словах, стать голосом ИТ-сообщества, найти варианты для решения ежедневных ИТ-вопросов.

ИТ-холдинг Т1 объявил о приеме заявок на участие в деловой программе ежегодной технологической конференции «Импульс Т1». В этом году мероприятие пройдет в пятый раз 19 ноября.

В 2025 году событие объединило более 5 000 участников и свыше 130 признанных экспертов — руководителей компаний и ведущих специалистов отрасли.

Как поделились организаторы, «Импульс Т1» в этом году — это максимально прикладные знания. Участники конференции получат возможность показать свою экспертизу в деле, а не на словах, стать голосом ИТ-сообщества, найти варианты для решения ежедневных ИТ-вопросов, поделиться реальным опытом.

В этом году в центре деловой программы — компетенции ИТ-специалистов по пяти направлениям:

архитектура и проектирование; продуктовое видение и доменная разработка; DevOps как процесс и SDLC; дизайн и пользовательский опыт; участие в командах и процессах.

Формирование программы конференции проходит в несколько этапов. Темы треков определяют кураторы каждого направления. Итоговый отбор докладов осуществляет программный комитет, в который входят эксперты ИТ-холдинга Т1, «Яндекса», «Сбера», Группы RWB, Ozon, YouDo, а также лидеры ИТ-сообществ, среди которых MoscowJS, MoscowCSS, «Дока», Московский клуб программистов, Spring АйО, «Реворк» и др.

Большая часть программы построена на интерактиве — ход выступлений будет развиваться, исходя из обратной связи и вопросов от аудитории. Кроме докладов в программу войдут мастер-классы, работа лабораторий, игровые симуляции.

«Импульс Т1 — это пространство, где ценится живой опыт, реальные кейсы и открытый профессиональный разговор. Нам важно, чтобы спикеры делились своими решениями и наработками, а участники могли не только услышать новые идеи, но и обсудить их с коллегами из индустрии», — отмечает Павел Коршиков, руководитель группы разработки сервисов ИТ-холдинга Т1, лидер программного комитета «Импульс 2026».

В 2025 году «Импульс Т1» прошел в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Партнерами конференции стали ведущие технические вузы: Московский авиационный институт (МАИ), Уральский федеральный университет (УрФУ), Новосибирский государственный университет (НГУ).

В разные годы на сцене «Импульса Т1» выступали ключевые представители государства и бизнеса. Среди них — Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ, Павел Гонтарев, генеральный директор VK Tech, Роман Плюсов, журналист и ведущий телеканала «Россия 24», Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, Евгений Кузнецов, футуролог Singularity University, Олевия Кибер, нейробиолог, композитор, музыкант и другие.

Также в качестве спикеров в конференциях «Импульс Т1» принимали участие эксперты НИУ ВШЭ, Политехнического музея, НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и представители крупных технологических компаний, среди которых «СберТех», Альфа-Банк, РЖД, «МегаФон» и другие.