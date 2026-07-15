«Открытый микрофон для техно-практиков»: ИТ-холдинг Т1 приглашает спикеров на «Импульс Т1» 2026 в ноябре

«Импульс Т1 — это пространство, где ценится живой опыт, реальные кейсы и открытый профессиональный разговор. Нам важно, чтобы спикеры делились своими решениями и наработками, а участники могли не только услышать новые идеи, но и обсудить их с коллегами из индустрии», — отмечает Павел Коршиков, руководитель группы разработки сервисов ИТ-холдинга Т1, лидер программного комитета «Импульс 2026».