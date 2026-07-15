Хабаровчанин Пётр Дубров отправился в космос во второй раз

«Для Петра Валерьевича это уже второй космический полёт. Его профессионализм и преданность делу вызывают искреннее восхищение. Главной эмблемой миссии “Союз МС‑29” стал амурский тигр. Образ, олицетворяющий силу и мощь нашего края, будет сопровождать экипаж на орбите Земли. Пётр Дубров — настоящий пример мужества и целеустремленности для нашей молодёжи. Хабаровск и край гордятся выдающимися земляками, которые прославляют Родину даже за пределами земного шара. Желаю Петру Валерьевичу и всему экипажу успешного выполнения всех поставленных задач. Хабаровск с вами!», — поделился в своих соцетях мэр Хабаровска Сергей Кравчук.