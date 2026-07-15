Хабаровчанин Пётр Дубров отправился в космос во второй раз

14 июля в 17:48 по московскому времени (или 15 июля в 00:48 по хабаровскому) с космодрома Байконур состоялся запуск корабля «Союз МС‑29». Экипаж: космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон, сообщает hab.aif.ru со ссылкой на Роскосмос.
Герой России и почётный гражданин Хабаровска Пётр Дубров космос отправился покорять во второй раз. Первый полёт он совершил в 2021 году, установив рекорд по длительности пребывания на МКС среди российских космонавтов — 355 суток. На этот раз он отправился на орбиту уже в качестве командира экипажа.
«Для Петра Валерьевича это уже второй космический полёт. Его профессионализм и преданность делу вызывают искреннее восхищение. Главной эмблемой миссии “Союз МС‑29” стал амурский тигр. Образ, олицетворяющий силу и мощь нашего края, будет сопровождать экипаж на орбите Земли. Пётр Дубров — настоящий пример мужества и целеустремленности для нашей молодёжи. Хабаровск и край гордятся выдающимися земляками, которые прославляют Родину даже за пределами земного шара. Желаю Петру Валерьевичу и всему экипажу успешного выполнения всех поставленных задач. Хабаровск с вами!», — поделился в своих соцетях мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Как сообщили в Роскосмосе, выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме. Полёт длился около 3 часов и прошёл по сверхбыстрой схеме сближения с МКС. На данный момент пилотируемый корабль успешно осуществил стыковку с МКС, а команда космонавтов прибыла на борт станции.
Сообщается, что экипаж будет работать на орбите 261 сутки. За это время космонавты и астронавты выполнят 38 экспериментов.