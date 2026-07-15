Новости Нижегородской области 15 июля: цены на бензин и запуск канатки

Ситуация на АЗС региона 15 июля все еще остается напряжённой. Некоторые владельцы заправок пользуются этим и завышают цены на топливо, что экономически неоправданно, считают нижегородские антимонопольщики. Власти обещают подключить к действующий в регионе системе «чет-нечет» как можно большее количество сетей АЗС. Пока их только три. А жители Бора и туристы с нетерпением ждут старта работы канатной дороги. Каковы реальные сроки её запуска? О главных новостях на утро 15 июля рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 15 июля.
Режим беспилотной опасности в регионе в ночь на 15 июля и утром не вводился, однако ранним утром ввели и затем сняли режим ракетной опасности. Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) работает без ограничений, отправляя и принимая самолёты.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 15 июля: плюс 7,7% к цене.
Из-за сложной ситуации с топливом, в июне 2026 года ожидаемо зарегистрирован рост существенный рост цен на бензин. Относительно мая стоимость горючего поднялась в среднем на 7,2%, а по сравнению с декабрём 2025 года уже на 12,7%. Об этом сообщили в Нижегородстате.
Больше всего прибавил в цене АИ-92: плюс 7,7% к майским показателям. В мае литр этого бензина можно было купить за 68,5 ₽
15 июля на некоторых небольших АЗС литр АИ-92 можно без очередей приобрести за рекордные 199 ₽ Правда, такой рост цен уже привлёк внимание Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.
В ходе мониторинга установлено, что цены на бензины АИ-92 и АИ-95 на заправках одной из сетей за последнее время сильно увеличились. «Это может приводить к ущемлению интересов потребителей путем навязывания им невыгодных условий», — уточнили в ведомстве. Владельцу АЗС вынесли предупреждение.
Возможно, некоторые АЗС небольших сетей позволяют себе повышать цены, поскольку пока они не включены «чет-нечет» по выдаче топлива в Нижегородской области. В чётные числа топливо отпускают владельцам авто, чьи госномера начинаются на 0, 2, 4, 6 или 8; в нечётные — тем, у кого номера стартуют с 1, 3, 5, 7 или 9.
Ограничения ввели 9 июля, как меру для выравнивания нагрузки на заправки и стабилизации топливного рынка. Сейчас система действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Возможность подключения остальных АЗС к системе планируют обсудить в будущем.
15 июля канатная дорога в Нижнем Новгороде не работает: сроки запуска.
Сейчас специалисты продолжают комплексно обследовать оборудование канатной дороги в Нижнем Новгороде. Это обязательные мероприятия после произошедшего ЧП. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
Канатная дорога заработает лишь тогда, когда все проверки будут завершены и все причины сбоя в её деятельности будут устранены. Только после этого транспортная система получит официальное подтверждение полной безопасности для пассажиров. «О сроках будет сообщено дополнительно», — сообщили в организации.
Работа канатной дороги в Нижнем Новгороде была полностью приостановлена 5 июля во время сильного ветра с порывами до 22 м/с. Тогда сразу четыре пустые кабины застряли рядом с опорой. Две кабинки с 16 пассажирами, среди которых были четверо детей, зависли в районе станции «Сенная». Для эвакуации людей привлекались спасатели МЧС, которые спускали пассажиров на землю с помощью альпинистского снаряжения.
В Нижнем Новгороде 15 июля простятся с полицейским, убитым свидетельницей: не хотела ехать на допрос.
Участковый уполномоченный отдела полиции № 1 г. Н. Новгорода капитан полиции Сергей Мурыгин скончался в больнице 13 июля. Четыре дня врачи боролись за его жизнь. Ножевое ранение в шею участковому 9 июля нанесла 42-летняя нижегородка. Сергей Мурыгин должен был доставить её на допрос по уголовному делу об умышленном нанесении лёгкого вреда здоровью в качестве свидетеля.
После удара ножом, женщина скрылась с места преступления. Окровавленного участкового нашли её соседи. Коллеги Сергея Мурыгина задержали преступницу по горячим следам. Ей предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Суд отправил теперь уже фигурантку уголовного дела под арест до 8 сентября.
Сергей Мурыгин девять лет служил в полиции. У него остались жена и несовершеннолетний ребёнок.
Погода в Нижегородской области на 15 июля: летние дожди и высокий УФ-индекс.
С самого утра в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют небольшой дождь. Осадки, но по-прежнему незначительные, ожидаются в течении всего дня и ночью.
Тем не менее температура воздуха будет держаться на уровне комфортных июльских показателей — днем +23… +24 градуса. Дует в основном северо-западный ветер.
Несмотря на то, что солнце 15 июля в Нижнем Новгороде большей частью будет прятаться за тучами, УФ-индекс остаётся высоким и держится на уровне 6 баллов. Не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами.