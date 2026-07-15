Новости Нижегородской области 15 июля: цены на бензин и запуск канатки

Ситуация на АЗС региона 15 июля все еще остается напряжённой. Некоторые владельцы заправок пользуются этим и завышают цены на топливо, что экономически неоправданно, считают нижегородские антимонопольщики. Власти обещают подключить к действующий в регионе системе «чет-нечет» как можно большее количество сетей АЗС. Пока их только три. А жители Бора и туристы с нетерпением ждут старта работы канатной дороги. Каковы реальные сроки её запуска? О главных новостях на утро 15 июля рассказывает nn.aif.ru.