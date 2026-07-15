Минпросвещения ужесточает правила олимпиад

Теперь четко установили: раз выбор сделан, обратной дороги нет. Если девятиклассник выбрал задания за одиннадцатый класс и прошел на региональный этап, то и там он будет бороться за диплом, решая задачи для одиннадцатого класса. Это дает школьникам шанс проявить себя на год или два раньше сверстников. При этом запретили повторное участие в одном этапе в течение года.