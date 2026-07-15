Минпросвещения ужесточает правила олимпиад

Участники Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования, а результат апелляции организаторы должны опубликовать в течение двух дней. Соответствующие изменения в порядок проведения олимпиады разработало Минпросвещения. До конца июля документ проходит общественное обсуждение. «Парламентская газета» (18+) сообщает подробности.
Шанс проявить себя.
Всероссийская олимпиада школьников — ежегодное интеллектуальное соревнование для учащихся 4−11-х классов. Ее цель — выявление и поддержка талантливых детей, развитие их творческих способностей и интереса к научной деятельности, а также отбор кандидатов для участия в международных олимпиадах. Олимпиада проходит в четыре этапа, от школьного до федерального, победители последнего получают льготы при поступлении в вуз вплоть до приема без экзаменов.
Минпросвещения разработало изменения в порядок проведения ВсОШ, которые упростят жизнь одаренным детям и ужесточат требования к дисциплине на турах. Главное новшество касается выбора класса. Раньше ученик мог попробовать свои силы в заданиях для старшей параллели. Но после прохождения на следующий этап возникала путаница — задания за какой класс выполнять дальше.
Теперь четко установили: раз выбор сделан, обратной дороги нет. Если девятиклассник выбрал задания за одиннадцатый класс и прошел на региональный этап, то и там он будет бороться за диплом, решая задачи для одиннадцатого класса. Это дает школьникам шанс проявить себя на год или два раньше сверстников. При этом запретили повторное участие в одном этапе в течение года.
Вторая новация касается чистоты состязания. В правилах расширили список запрещенных на туре предметов. В аудиторию нельзя проносить не только телефоны, но и электронно-вычислительную технику, фотоаппараты, диктофоны и любые письменные заметки и справочные материалы. Раньше запрещали только их использование. Исключение сделают для предметов, где техника необходима по условиям задания, например, для программирования.
Минпросвещения оптимизирует и систему апелляций. После перепроверки олимпиадной работы организаторы будут обязаны скорректировать результат участника всего за два рабочих дня. Это позволит избежать ситуаций, когда ученик выигрывает апелляцию, а диплом получает уже после завершения приемной кампании в вузы.
Большая часть изменений вступит в силу с нового учебного года, а три пункта приказа, связанные с техническими деталями организации этапов, начнут действовать с сентября 2027 года.
Билет в будущее.
Общее количество участников олимпиад в России достигло 24,8 миллиона человек, сообщил в мае 2026 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов. При этом в школьном этапе участвовало больше 8,3 миллиона учеников, в муниципальном — 1,7 миллиона, до регионального добралось 153 тысячи ребят.
Популярность олимпиад растет, поэтому ответственное ведомство стремится повысить их престижность и чистоту, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. По ее словам, мотивация для участников смещается в сторону глубокого, системного изучения предмета.
«Запрет на повторное участие в одном этапе устраняет возможность натаскивания на конкретные задания и бесконечного переписывания одного и того же этапа для улучшения результата, что заставит готовиться основательнее, — объяснила депутат. — Расширенный запрет на средства связи и заметки делает практически невозможным использование шпаргалок и гаджетов, что резко повышает честность соревнования. Удаление за нарушение по любому предмету — это серьезный сдерживающий фактор. Риск потерять возможность участвовать во всех олимпиадах за одну ошибку значительно дисциплинирует».
Несмотря на ограничения, основная мотивация у школьников сохраняется. Победа или призовое место в олимпиаде дают реальные льготы: поступление без вступительных испытаний или сто баллов за профильный ЕГЭ.
«Учитывая новые правила, я бы рекомендовала школьникам и их наставникам сместить фокус с прохода на следующий этап любой ценой на системную подготовку в течение всего года, — заключила Лариса Тутова. — Полезно разбирать сложные задания, учиться работать с нестандартными формулировками — это и есть та самая ценность, которая теперь особенно востребована».
Успех требует подтверждения.
На приоритетном этапе вузы зачисляют абитуриентов, которые поступают без вступительных испытаний и ЕГЭ или имеют право на льготное поступление по квотам.
Льготы при поступлении получают победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Они поступают без экзаменов в любой вуз по профильному направлению. Право сохраняется в течение четырех лет после проведения олимпиады.
Победители и призеры других олимпиад школьников поступают без вступительных испытаний на направления, которые соответствуют профилю олимпиады, если вуз предоставил им такое право. Олимпиада должна входить в перечень, который ежегодно утверждает Минобрнауки.
Также им может быть предоставлено другое право — сто баллов за вступительное испытание по профилю олимпиады. При этом результат ЕГЭ по этому предмету должен быть не ниже 75 баллов.
Победители и призеры международных спортивных состязаний по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр поступают без вступительных испытаний на направления в области физической культуры и спорта.