Человек, который промазал. Украина увековечит память гетмана Мазепы

При польском дворе Мазепа усвоил образ жизни восточноевропейского аристократа, для ведения которого средств у него не было. Однако Мазепа обнаружил в себе авантюрную жилку. По легенде, вдохновившей Байрона, он искал себе даму-покровительницу и в конечном итоге потерпел неудачу — был застукан ее супругом, после чего голышом на диком коне изгнан в степь. Часто эту версию о провале первой «интрижки» Мазепы оспаривают, однако важнее здесь результат — он вынужден был покинуть двор. На Украину Мазепа вернулся как грамотей и знаток панских обычаев, а это имело значение — должность генерального писаря считалась четвертой по важности в Войске Запорожском.