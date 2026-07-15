Ликсутов объяснил, почему в наземном транспорте Москвы не уберут валидаторы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Оплату проезда с помощью физической карты через валидаторы сохранят в автобусах и электробусах наравне с новыми технологиями. Об этом сообщил в интервью ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы считаем, что должны дать большое количество способов оплаты пассажиру, и пусть он выберет тот способ, который ему более удобен», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, для пассажиров всегда должна оставаться привычная опция — приложить карту к валидатору. «Для многих людей удобнее пользоваться либо физическим билетом — картой “Тройка”, либо использовать свою банковскую карту, либо мобильный телефон», — сказал он.
Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что Москва является мировым лидером по количеству видов транспорта, где действует оплата по биометрии. К системе подключились уже около 900 тыс. человек.
Сегодня «оплата лицом» доступна в Московском метрополитене, МЦК, МЦД, железнодорожных направлениях «Аэроэкспресса», речном транспорте. С момента запуска сервиса биометрической системы оплаты проезда им воспользовались 225 млн раз.
В настоящее время специалисты столичного транспортного комплекса приступили к тестированию оплаты по биометрии в наземном городском транспорте.