Ликсутов объяснил, почему в наземном транспорте Москвы не уберут валидаторы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Оплату проезда с помощью физической карты через валидаторы сохранят в автобусах и электробусах наравне с новыми технологиями. Об этом сообщил в интервью ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.