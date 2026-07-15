Масштабные проверки парков и скверов проходят в Астане

«С начала года в ходе мероприятий более 700 лиц привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства на прилегающей территории Ботанического сада. По первой части статьи 505 КоАП РК предусмотрены предупреждение либо административный штраф в размере 20 МРП. Также более 300 лиц привлечены к ответственности за торговлю в неустановленных местах, штраф за это нарушение составляет 10 МРП», — сообщил Еркін Жанабіл.