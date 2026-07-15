В Иркутске открылась выставка «Творцы атомного века»

Более 140 экспонатов рассказывают о жизни и профессиональном пути академика Андрея Бочвара. «Сегодня мы открываем дверь в мир великих научных открытий. Для нас особенно важно, что этот проект показывает молодежи Приангарья, что наука — это увлекательно, престижно и доступно. “Атомные уроки”, интерактивные игры и мастер-классы от Российского общества “Знание”, запланированные параллельно с выставкой, помогут молодым людям узнать больше об атомной отрасли и востребованных в ней профессиях», — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. По информации пресс-службы облправительства, экспозиция включает четыре раздела, охватывающих ключевые этапы жизни академика Андрея Бочвара: от научных разработок до создания ядерного щита страны и современных атомных технологий.