Курортные рейсы снова задерживаются в аэропорту Омска

В омском аэропорту 15 июля задерживается рейс в Сочи, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. Вылет, запланированный на 7:10, перенесён на 11:35. Задержка составила более четырёх часов.
Остальные рейсы вылетают по расписанию либо с небольшими опозданиями. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на табло и уточнять статус рейса у представителей авиакомпаний.
Ранее мы рассказывали, что в омском аэропорту рейс в Санкт-Петербург задержали почти на 12 часов — тогда отправление перенесли с утра на вечер.