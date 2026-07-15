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Курортные рейсы снова задерживаются в аэропорту Омска

Утренний вылет в южном направлении перенесён на вторую половину дня.

Источник: Аргументы и факты

В омском аэропорту 15 июля задерживается рейс в Сочи, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. Вылет, запланированный на 7:10, перенесён на 11:35. Задержка составила более четырёх часов.

Остальные рейсы вылетают по расписанию либо с небольшими опозданиями. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на табло и уточнять статус рейса у представителей авиакомпаний.

Ранее мы рассказывали, что в омском аэропорту рейс в Санкт-Петербург задержали почти на 12 часов — тогда отправление перенесли с утра на вечер.