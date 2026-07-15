На Дону завели дело о нарушении жилищных прав участника СВО

В Ростовской области возбуждено уголовное дело из‑за нарушения жилищных прав участника СВО, который относится к категории детей‑сирот. Решение принято по итогам личного приёма руководителя СУ СК России по региону Аслана Хуаде.
По данным следствия, в 2016 году мужчине предоставили квартиру по договору найма в Миллерово, однако вскоре в жилом помещении обнаружились дефекты строительства. В 2019 году суд обязал администрацию Миллеровского района провести капитальный ремонт и устранить недостатки, но до настоящего времени работы так и не выполнены.
Часть жильцов дома переселили в маневренный фонд, но участнику СВО временное жильё не предоставили — якобы из‑за отсутствия от него заявления. При этом в соответствующий период мужчина находился в зоне СВО и физически не мог подать документы или оформить нотариальную доверенность.
Сейчас по делу планируется проведение строительно‑технической экспертизы. Глава администрации Миллеровского района пообещал в кратчайшие сроки обеспечить военнослужащего благоустроенным жильём.