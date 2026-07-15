На Дону завели дело о нарушении жилищных прав участника СВО

По данным следствия, в 2016 году мужчине предоставили квартиру по договору найма в Миллерово, однако вскоре в жилом помещении обнаружились дефекты строительства. В 2019 году суд обязал администрацию Миллеровского района провести капитальный ремонт и устранить недостатки, но до настоящего времени работы так и не выполнены.