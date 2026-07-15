Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону завели дело о нарушении жилищных прав участника СВО

Такое решение было принято по итогам личного приема руководителя СУ СК России по региону Аслана Хуаде.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело из‑за нарушения жилищных прав участника СВО, который относится к категории детей‑сирот. Решение принято по итогам личного приёма руководителя СУ СК России по региону Аслана Хуаде.

По данным следствия, в 2016 году мужчине предоставили квартиру по договору найма в Миллерово, однако вскоре в жилом помещении обнаружились дефекты строительства. В 2019 году суд обязал администрацию Миллеровского района провести капитальный ремонт и устранить недостатки, но до настоящего времени работы так и не выполнены.

Часть жильцов дома переселили в маневренный фонд, но участнику СВО временное жильё не предоставили — якобы из‑за отсутствия от него заявления. При этом в соответствующий период мужчина находился в зоне СВО и физически не мог подать документы или оформить нотариальную доверенность.

Сейчас по делу планируется проведение строительно‑технической экспертизы. Глава администрации Миллеровского района пообещал в кратчайшие сроки обеспечить военнослужащего благоустроенным жильём.