В Омской области досрочно построили мост через речку Чебаклинку

В Омской области принят в эксплуатацию объект дорожной инфраструктуры, который возвели с опережением графика. Речь идет о двухполосном мосте в селе Чебаклы Болшеуковского района, переброшенном через реку Чебаклинку. Строительство завершилось раньше установленного срока — вместо 30 сентября.