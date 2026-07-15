Что делать, если жизнь рушится. Как справляться с острым жизненным кризисом

Жизненный кризис — не диагноз. Это феномен, с которым сталкивается практически каждый, когда жизнь резко меняется помимо нашей воли. Увольнение, развод, болезнь или смерть близкого способны пошатнуть основание восприятия мира и самого человека. И тогда возникает ощущение свободного падения во тьму, когда теряется понимание, как и зачем жить дальше. Как справиться с этим периодом, aif.ru рассказал клинический психолог Давид Еремян.
Первая помощь: что делать, когда разум отключен
Острый кризис не переживается как обычный стресс. Человек теряет способность думать наперед и планировать. Мозг переключается в режим выживания. Принимать серьезные решения в этот момент не стоит, особенно когда речь идет о будущем.
Многие в таких условиях требуют от себя решительных действий. Но за день вы не построите новую жизнь. Первое, что действительно нужно, — это заземлиться и восстановиться, удовлетворить базовые потребности в еде и сне, о которых легко забыть в такой ситуации.
Если это возможно, лучше отложить решения на потом. В противном случае важно найти поддержку в людях, которым вы доверяете и которые способны думать здраво в этой ситуации. Длительная социальная изоляция может усилить тревогу и затруднить восстановление.
Проговорить, прописать, прожить: инструменты осознания
Для осознания и снижения тревоги и последствий травматического события важно проговорить, что с вами случилось. Если рядом нет человека, которому вы могли бы довериться и озвучить произошедшее, стоит обратиться к дневниковым записям. Это помогает лучше различать факты и собственные эмоциональные реакции на них.
Разрыв между этими колонками обычно оказывается больше, чем кажется изнутри переживания.
Когда нужен врач и почему вы не сможете стать прежним
Кризис не требует автоматического визита к психологу или психиатру: большинство людей проходят через него самостоятельно, с опорой на близких. Но есть маркеры, при которых стоит обратиться за помощью. И это не про недостаток воли, а про границы возможностей организма и психики.
К специалисту необходимо записаться, если кризисное страдание со временем не снижается, нарушение сна сохраняется на протяжении нескольких недель, появляется ощущение бессмысленности жизни (даже мимолетное).
Если вы ни с чем из вышеперечисленного не столкнулись, но чувствуете, что хотите больше поддержки, это тоже означает, что стоит обратиться к специалисту. Важно помнить: острая фаза кризиса всегда проходит. Не потому, что проблема обязательно решится, а потому, что психика адаптируется к сложившемуся статус-кво. И в этой адаптации мы часто находим новый смысл.
Многие боятся, что из-за кризиса теряют себя. Но это не разрушение, а метаморфоза. Вместе с привычным статусом, позицией или отношениями уходит та ваша версия, которая уже не вписывается в нынешнюю реальность. И задача — не вернуть себя прежнего, а стать тем, кто будет более адаптирован к произошедшим изменениям.
Как из обломков собрать нового себя
То, что казалось центром жизни, и то, из-за чего вы страдали, часто оказывается менее важным, чем вы считали ранее. Выстраивается новая иерархия. И это не побочный эффект кризиса, а его неотъемлемое свойство: он показывает, на что действительно можно опереться.
Кто вы, кроме отношений, статуса, окружения? Самый острый кризис мы переживаем, когда давно не задавали себе этот вопрос. Ответ может удивить. Ведь каждый из нас тоже меняется и часто не замечает этого в суете происходящего.
Профилактика кризисов или, по крайней мере, тяжелого их проживания заключается в расширении идентичности. Не в опоре на один ее аспект или роль, а на создании разнообразных ее сторон, куда могут входить разные социальные круги, увлечения и навыки. Чем шире ваше представление о себе, тем сложнее его пошатнуть.
Кризисы неизбежны. Иногда они становятся следствием накопившихся внутренних противоречий, а порой возникают из-за событий, которые невозможно было предотвратить. Но почти всегда такие ситуации требуют поиска способов жить в изменившихся обстоятельствах.
Когда боль отступит, не спешите сразу заполнять возникшую пустоту новой работой, отношениями или постоянной занятостью. Период неопределенности всегда дискомфортный, но именно он позволяет постепенно пересмотреть свои ценности, цели и представления о себе. Кризис не всегда делает человека сильнее, но почти всегда меняет его. И то, каким окажется изменение, во многом зависит от того, как будет прожит этот период.