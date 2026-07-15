Что делать, если жизнь рушится. Как справляться с острым жизненным кризисом

Если вы ни с чем из вышеперечисленного не столкнулись, но чувствуете, что хотите больше поддержки, это тоже означает, что стоит обратиться к специалисту. Важно помнить: острая фаза кризиса всегда проходит. Не потому, что проблема обязательно решится, а потому, что психика адаптируется к сложившемуся статус-кво. И в этой адаптации мы часто находим новый смысл.