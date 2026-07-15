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На трех улицах Иркутска запретят парковку

Ограничения вступят в силу с 6 августа.

Источник: Администрация Иркутска

В Иркутске с 6 августа введут запрет на остановку и стоянку автомобилей на трёх участках дорог. Там установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», сообщили в мэрии.

Два ограничения касаются проездов к контейнерным площадкам и вводятся для беспрепятственного проезда мусоровозов, ещё одно — для повышения безопасности пешеходов.

Запрет затронет участок у дома № 10 по улице Чехова, проезд между домами по улице Юрия Тена в микрорайоне Союз (обе стороны), а также проезд-дублёр улицы Академической напротив пешеходного перехода у домов № 4 и 12. Водителям рекомендуют заранее выбирать другие места для парковки, чтобы избежать эвакуации и штрафов.