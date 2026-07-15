На трех улицах Иркутска запретят парковку

Запрет затронет участок у дома № 10 по улице Чехова, проезд между домами по улице Юрия Тена в микрорайоне Союз (обе стороны), а также проезд-дублёр улицы Академической напротив пешеходного перехода у домов № 4 и 12. Водителям рекомендуют заранее выбирать другие места для парковки, чтобы избежать эвакуации и штрафов.