На трех улицах Иркутска запретят парковку

В Иркутске с 6 августа введут запрет на остановку и стоянку автомобилей на трёх участках дорог. Там установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», сообщили в мэрии.
Два ограничения касаются проездов к контейнерным площадкам и вводятся для беспрепятственного проезда мусоровозов, ещё одно — для повышения безопасности пешеходов.
Запрет затронет участок у дома № 10 по улице Чехова, проезд между домами по улице Юрия Тена в микрорайоне Союз (обе стороны), а также проезд-дублёр улицы Академической напротив пешеходного перехода у домов № 4 и 12. Водителям рекомендуют заранее выбирать другие места для парковки, чтобы избежать эвакуации и штрафов.