В Якутии из-за лесного пожара остановили поиски пропавшего мужчины

В Якутии приостановлены поиски местного жителя, пропавшего 11 июля текущего года, сообщает Служба спасения.
По словам спасателей, это связано с лесным пожаром.
«Поисково-спасательный отряд Службы спасения Якутии был вынужден временно прекратить поиски пропавшего на 37-м километре Вилюйского тракта. Причиной остановки поисков стало появление термоточки, которая переросла в лесной пожар. Поиски поставлены на паузу, спасатели ожидают улучшения погодных условий и локализации огня, чтобы возобновить прочёсывание местности. О судьбе пропавшего пока ничего не известно», — говорится в сообщении.
Мужчина 1984 года рождения исчез после того, как вместе с другом отправился в лес, до этого они купались на озере. Знакомые, оставшиеся на берегу, решили подождать приятелей, однако спустя четыре часа уехали в город. Позже друг, который был вместе с пропавшим, самостоятельно выбрался на трассу и на попутном транспорте вернулся в город.
Спасатели осмотрели озеро и несколько охотничьих домиков.
Напомним, по данным спасателей, в Якутии нашли тело четвертого мужчины, погибшего после крушения моторной лодки.