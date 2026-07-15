В Якутии из-за лесного пожара остановили поиски пропавшего мужчины

Мужчина 1984 года рождения исчез после того, как вместе с другом отправился в лес, до этого они купались на озере. Знакомые, оставшиеся на берегу, решили подождать приятелей, однако спустя четыре часа уехали в город. Позже друг, который был вместе с пропавшим, самостоятельно выбрался на трассу и на попутном транспорте вернулся в город.