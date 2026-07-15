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В Якутии из-за лесного пожара остановили поиски пропавшего мужчины

В Якутии приостановлены поиски местного жителя, пропавшего 11 июля текущего года после купания в озере, сообщает Служба спасения.

Источник: Аргументы и факты

В Якутии приостановлены поиски местного жителя, пропавшего 11 июля текущего года, сообщает Служба спасения.

По словам спасателей, это связано с лесным пожаром.

«Поисково-спасательный отряд Службы спасения Якутии был вынужден временно прекратить поиски пропавшего на 37-м километре Вилюйского тракта. Причиной остановки поисков стало появление термоточки, которая переросла в лесной пожар. Поиски поставлены на паузу, спасатели ожидают улучшения погодных условий и локализации огня, чтобы возобновить прочёсывание местности. О судьбе пропавшего пока ничего не известно», — говорится в сообщении.

Мужчина 1984 года рождения исчез после того, как вместе с другом отправился в лес, до этого они купались на озере. Знакомые, оставшиеся на берегу, решили подождать приятелей, однако спустя четыре часа уехали в город. Позже друг, который был вместе с пропавшим, самостоятельно выбрался на трассу и на попутном транспорте вернулся в город.

Спасатели осмотрели озеро и несколько охотничьих домиков.

Напомним, по данным спасателей, в Якутии нашли тело четвертого мужчины, погибшего после крушения моторной лодки.