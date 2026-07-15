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Пасмурная и дождливая погода сохранится в Нижнем Новгороде 15 июля

Средняя температура сегодня будет +23 градуса.

Источник: Время

Согласно данным Гидрометцентра, температурный фон не превысит 25 градусов, погода будет пасмурная весь день.

Утром температура воздуха составит около +21 градуса. Будет наблюдаться легкая облачность. Однако днем воздух прогреется максимум до +24 градусов. Ожидается пасмурная погода, местами дожди. Вечером столбик термометра вновь снова опустится до отметки +21 градус.

В течение всего дня на территории области сохранится вероятность осадков. Синоптики предупреждают о дожде, который может носить временами умеренный характер.

Напомним, в Нижегородской области сильные дожди начались с понедельника.