Пасмурная и дождливая погода сохранится в Нижнем Новгороде 15 июля

Утром температура воздуха составит около +21 градуса. Будет наблюдаться легкая облачность. Однако днем воздух прогреется максимум до +24 градусов. Ожидается пасмурная погода, местами дожди. Вечером столбик термометра вновь снова опустится до отметки +21 градус.