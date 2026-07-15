Пасмурная и дождливая погода сохранится в Нижнем Новгороде 15 июля

Согласно данным Гидрометцентра, температурный фон не превысит 25 градусов, погода будет пасмурная весь день.
Утром температура воздуха составит около +21 градуса. Будет наблюдаться легкая облачность. Однако днем воздух прогреется максимум до +24 градусов. Ожидается пасмурная погода, местами дожди. Вечером столбик термометра вновь снова опустится до отметки +21 градус.
В течение всего дня на территории области сохранится вероятность осадков. Синоптики предупреждают о дожде, который может носить временами умеренный характер.
Напомним, в Нижегородской области сильные дожди начались с понедельника.