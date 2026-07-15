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46 ординаторов получили направления в ростовские больницы

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения России.

В Ростове‑на‑Дону прошла встреча министра здравоохранения Ростовской области Наири Варданяна с ординаторами выпускного курса РостГМУ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Ключевой темой обсуждения стала обеспеченность кадрами государственных медучреждений региона. Отдельное внимание уделили Таганрогу: в городе строят новый корпус БСМП, и для будущей больницы уже ведётся подготовка специалистов.

Министр подчеркнул, что работа в районных медучреждениях открывает хорошие перспективы для профессионального роста. При этом государство предоставляет серьёзную поддержку молодым врачам — в частности, вопросы обеспечения жильём и единовременных компенсационных выплат находятся на особом контроле.

В текущем году выпускниками медвуза станут свыше 600 молодых специалистов — вскоре они приступят к самостоятельной работе. В рамках встречи 46 ординаторов получили направления в лечебные учреждения.

Новые кадры придут в центральные районные больницы Пролетарского, Сальского, Матвеево‑Курганского, Мясниковского, Миллеровского и других районов, а также в городские больницы Таганрога, Батайска, Азова, Шахт, Каменск‑Шахтинского и Гуково. Среди распределённых специалистов — анестезиологи‑реаниматологи, неврологи, кардиологи, хирурги, педиатры, рентгенологи, травматологи и оториноларингологи.