46 ординаторов получили направления в ростовские больницы

Министр подчеркнул, что работа в районных медучреждениях открывает хорошие перспективы для профессионального роста. При этом государство предоставляет серьёзную поддержку молодым врачам — в частности, вопросы обеспечения жильём и единовременных компенсационных выплат находятся на особом контроле.