Житель Красноярского края купил сыну питбайк и попал под уголовное дело

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении жителя Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа. Как сообщили в пресс-службе краевой ГАИ, мужчину обвиняют в вовлечении сына в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для его жизни. Установлено, что весной текущего года в селе Атаманово 13-летний подросток, не имея водительского удостоверения, ехал с 15-летним пассажиром на питбайке и стал участником ДТП. В результате происшествия пассажир мототранспорта, ехавший без шлема, получил травмы средней тяжести. Выяснилось, что питбайк юноше приобрел отец. Таким образом, родитель вовлек сына в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для его жизни. Мужчине грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо исправительные работы. Дорожные полицейские призывают родителей не приобретать детям мототранспорт и не допускать их к его управлению. Поскольку ребенок не в состоянии верно оценить дорожную обстановку и легко может стать участником серьезных ДТП.