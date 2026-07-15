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В Хабаровске проверили готовность пожарных гидрантов

Специалисты осмотрели гидранты, измерили давление и оценили состояние оборудования.

В Краснофлотском районе Хабаровска проверили, смогут ли пожарные без задержек подключиться к городскому водопроводу при возгорании. Специалисты осмотрели гидранты, измерили давление и оценили состояние оборудования, сообщили в городской администрации.

Всего в краевом центре установлено более 2500 пожарных гидрантов. Во время проверки сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС и «Водоканала» убедились, что запорные механизмы работают исправно, а указательные таблички не повреждены и хорошо видны.

Исправность гидрантов напрямую влияет на скорость тушения огня. Запаса воды в стандартной пожарной автоцистерне при интенсивной работе хватает лишь на пять-семь минут, после чего расчёту необходимо подключаться к водопроводу.

Помешать пожарным могут припаркованные на люках автомобили, строительные материалы и мусор. В такой ситуации расчёту приходится искать другой источник воды, а пламя за потерянные минуты успевает распространиться дальше.

Жителей и водителей попросили не перекрывать доступ к гидрантам и не складывать рядом с ними вещи. Свободный подъезд к оборудованию может оказаться решающим, когда пожар угрожает зданиям и людям.