Хоценко показал, как преображается набережная у Омской крепости

Губернатор Омской области Виталий Хоценко показал, как преображается набережная Иртыша в районе Омской крепости. В опубликованном видео глава региона продемонстрировал новый облик общественного пространства, идея которого нашла отражение в слогане «Счастье — гулять у реки».
Как пояснил губернатор, проект, реализуемый совместно со Сбером и партнерами при поддержке президента России Владимира Путина, выходит на завершающий этап. На площадке занято более 600 человек, строители работают круглосуточно — днем трудятся свыше 600 специалистов, в ночную смену — более 300. Задействовано около 50 единиц техники.
«Строители приступают к монтажу оборудования будущего фонтана, который станет центральным элементом обновленной территории. Полностью забетонирована его чаша, выполнено мощение прилегающей территории, высажены деревья, смонтирована система автоматического полива», — пояснил Хоценко.
Проект охватывает территорию от Иртышских ворот до улицы Ивана Алексеева. Здесь появятся прогулочные маршруты и велодорожки, зоны тихого отдыха, спортивные и детские площадки, пространство для настольных игр, новые зеленые насаждения и фонтан с каскадными элементами, который разместится на площади между Иртышом и отреставрированными Тобольскими воротами.
Губернатор пояснил, после завершения работ обновленная набережная станет новым местом притяжения для жителей и гостей региона, гармонично объединив историческое наследие Омской крепости и современное общественное пространство для прогулок, отдыха и проведения городских мероприятий.