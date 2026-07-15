Хоценко показал, как преображается набережная у Омской крепости

Как пояснил губернатор, проект, реализуемый совместно со Сбером и партнерами при поддержке президента России Владимира Путина, выходит на завершающий этап. На площадке занято более 600 человек, строители работают круглосуточно — днем трудятся свыше 600 специалистов, в ночную смену — более 300. Задействовано около 50 единиц техники.