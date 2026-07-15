Скончался ученый-историк Александр Попов

— Ушел из жизни ученый, доктор исторических наук, профессор Александр Александрович Попов. Его жизнь была неразрывно связана с родным краем. Он прошел путь от учителя в школе до главного научного сотрудника Института языка, литературы и истории. Профессор создал фундаментальные труды по истории Европейского Севера, включая академическое издание «История Коми», — написал он в мессенджере МАКС.