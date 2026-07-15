В Партии пенсионеров призвали считать обман пожилых отягчающим обстоятельством

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Преклонный возраст пострадавшего необходимо признать отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Об этом заявил ТАСС председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.
По его мнению, так как мошенники сегодня целенаправленно выбирают пожилых граждан в качестве жертв, защиту пенсионеров нужно сделать отдельным направлением государственной политики. Лидер партии напомнил, что согласно ст. 63 УК РФ, отягчающим обстоятельством уже является совершение преступления в отношении «беспомощного лица». Однако, продолжил политик, «большинство пожилых людей к этой категории совсем не относятся».
«Предлагаю зафиксировать новое отягчающее обстоятельство: совершение преступления в отношении лица, достигшего возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, если виновный заведомо знал о возрасте жертвы», — сказал Праздников.
Также лидер партии считает нужным добавить в ст. 159 УК РФ (мошенничество) новый квалифицирующий признак — мошенничество в отношении лица преклонного возраста с использованием средств связи, информационно-телекоммуникационных сетей или методов социальной инженерии. «Это позволит переводить такие преступления в разряд более тяжких и назначать организаторам реальные, максимально строгие сроки наказания», — пояснил он.
Кроме того, продолжил Праздников, дополнительные механизмы для защиты пожилых от мошенников нужно предусмотреть и в банковском законодательстве. В частности, политик предложил законодательно закрепить право граждан старшего возраста назначать доверенное лицо для дополнительного подтверждения крупных транзакций.
Наконец, заключил он, для пожилых, взявших кредит даже на небольшую сумму, необходимо расширить период охлаждения. Так, у человека пенсионного возраста при оформлении любого кредита свыше 15 тыс. рублей должно быть от 24 до 48 часов на то, чтобы проконсультироваться с близкими или лично посетить отделение банка, считает Праздников.