В Партии пенсионеров призвали считать обман пожилых отягчающим обстоятельством

Наконец, заключил он, для пожилых, взявших кредит даже на небольшую сумму, необходимо расширить период охлаждения. Так, у человека пенсионного возраста при оформлении любого кредита свыше 15 тыс. рублей должно быть от 24 до 48 часов на то, чтобы проконсультироваться с близкими или лично посетить отделение банка, считает Праздников.