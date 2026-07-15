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В Красноярском крае распространяют фейковые списки АЗС с запасами топлива

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На фоне сообщений о сложностях с топливом в ряде регионов в соцсетях распространяются неофициальные памятки с адресами автозаправок, где якобы сохраняются запасы бензина.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На фоне сообщений о сложностях с топливом в ряде регионов в соцсетях распространяются неофициальные памятки с адресами автозаправок, где якобы сохраняются запасы бензина.

Правительство Красноярского края, региональные министерства и ведомства таких списков не выпускали. Подобные публикации могут спровоцировать необоснованный ажиотаж и создать повышенную нагрузку на отдельные АЗС.

Жителей просят внимательно относиться к подобным сообщениям, проверять источники и доверять только официальной информации. Оперативные данные публикуются на сайте краевого Правительства и в канале «Красноярский край» в МАХ.

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