Незрячему ветерану СВО с собакой-проводником не дали проехать в автобусе в Комсомольске

Инвалиду первой группы по зрению, ветерану специальной военной операции отказали в проезде в автобусе муниципального маршрута № 19 (от ж/д вокзала до Уральской улицы) с собакой-проводником. Причина, названная перевозчиком, — якобы просроченное удостоверение и отсутствие намордника. Однако по закону перевозчики обязаны допускать собак-проводников при наличии специального документа. По итогам проверки прокуратура внесла представление в ООО «Первая пассажирская компания». На компанию и ее руководителя наложены административные штрафы за уклонение от требований доступности для инвалидов в сумме 20 тысяч рублей.