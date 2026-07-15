Два педагога из Хабаровского края вошли в число лучших учителей и директоров школ России

Учитель начальных классов школы № 20 города Вяземского Вероника Рязанова и директор Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова прошли в заключительный этап Всероссийских конкурсов «Первый учитель» и «Директор года России». Оба педагога — уже в числе 30 лучших в стране. Конкурсы проводятся по федеральному проекту «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». «Конкурс педагогического мастерства — это мощнейший импульс к развитию и уникальная площадка для профессиональной самореализации. Сегодня мы по праву гордимся тем, что наши педагоги и руководители образовательных организаций показывают неизменно высокий уровень подготовки и достойно представляют нашу систему образования», — отметил министр образования и науки края Алексей Мокрушин. Первый тур финала «Первого учителя» пройдет в Петропавловске-Камчатском, где встретятся представители 17 регионов. В финале «Директора года России» первая часть состоится в Иркутске. Второй очный тур обоих конкурсов пройдет в Москве в конце сентября. Победителей объявят к 5 октября — Дню учителя.