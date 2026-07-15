Воспитанник хабаровского хоккея за свою карьеру в КХЛ сыграл 711 матчей в шести командах — «Амур» (Хабаровск), «Адмирал» (Владивосток), «Авангард» (Омск), «Локомотив» (Ярославль), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Динамо» (Рига). Также он провел 34 матча в НХЛ в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз», а также сыграл 274 игры в АХЛ. На драфте НХЛ нападающий был выбран под общим 75-м номером. Но в 2013 году Евгений Грачев вернулся в Россию из США. Последние сезоны силовой нападающий провел в своем родном хабаровском «Амуре», зачастую исполняя функцию капитана команды. Теперь же он принял решение завершить карьеру игрока и стать помощником главного тренера «Амура» Александра Андриевского.
Евгений Грачев стал помощником главного тренера хабаровского «Амура»
Воспитанник хабаровского хоккея за свою карьеру в КХЛ сыграл 711 матчей в шести командах — «Амур» (Хабаровск), «Адмирал» (Владивосток), «Авангард» (Омск), «Локомотив» (Ярославль), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Динамо» (Рига). Также он провел 34 матча в НХЛ в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз», а также сыграл 274 игры в АХЛ. На драфте НХЛ нападающий.
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