Хабаровчанин Петр Дубров возглавил экипаж «Союза МС-29», прибывший на МКС

14 июля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Командиром экипажа стал уроженец Хабаровска, Герой России Петр Дубров. Для него это второй космический полет — в первый раз он провел на орбите рекордные для российских астронавтов 355 суток. Вместе с ним на МКС отправились борт-инженеры Анна Кикина (Роскосмос) и Анил Менон (NASA). В составе 75-й длительной экспедиции экипажу предстоит выполнить 38 научных экспериментов. Среди них: «Газоанализатор-ФС» — проверка системы контроля газовой среды, «Теледроид» — испытания робота-аватара и «Солнце-Терагерц» — изучение солнечных вспышек и магнитных бурь. В программе также — два выхода в открытый космос, которые проведут Дубров и Кикина. Корабль успешно пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента МКС. Экипаж уже начал работу на станции. Миссия продлится 261 день. Символично, что главным образом эмблемы «Союза МС-29» стал амурский тигр — он символизирует храбрость экипажа и стремление к новым горизонтам.