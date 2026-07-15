Коляски и кроватки напрокат: в пункты выдачи адресной помощи могут обратиться семьи с детьми в Хабаровском крае

В Хабаровском центре социальной помощи семье и детям открыли пункт выдачи адресной помощи. Здесь молодые мамы могут получить необходимое оборудование, включая коляски, кроватки, стульчики для кормления и другие предметы для детей до 1,5 лет. Предметы первой необходимости выдают напрокат в порядке очередности (ориентируются на дату поступления заявления от семьи). Так, семья Ширковых из Хабаровска смогла получить прогулочную коляску. «Мой муж участник СВО — Герой России, на данный момент я нахожусь в декрете. С ребенком посещаем программу раннего развития, которая работает на базе Хабаровского центра социальной помощи семье и детям. Была приятно удивлена, когда узнала, что здесь есть такой пункт помощи. Мне выдали прогулочную коляску. Уверена, моей дочери, которой скоро исполнится один год, будет в ней очень комфортно», — рассказала Анна Широкова. На сегодняшний день такие пункты открыты в Хабаровске и Вяземском, селах Богородском и Хурба, рабочем поселке Ванино. Все подробности по ссылке. Поддержка семей с детьми — важная задача президентского нацпроекта «Семья».