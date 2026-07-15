Пассажирки вогнали в краску сотрудника ДПС

Обычная проверка документов на дороге обернулась неожиданным музыкальным номером. Пассажирки, направлявшиеся в Дагестан, дружно затянули песню «Младший лейтенант» и посвятили ее инспектору, который нес службу. Сотрудник ДПС явно не ожидал такого поворота: смутился, улыбнулся и, судя по кадрам, решил не затягивать проверку. Видео с этим эпизодом уже разошлось по сети. «Дайте адрес маршрутки, я хочу ехать с вами», «Где у вас следующая остановка? Мне надо к вам», «Девушки из России сразу парня в краску вогнали», — такие восторженные комментарии оставляли люди под видео. Источник Instagram olga.perfileva17 (Instagram принадлежит Meta, чья деятельность является экстремистской и запрещена в РФ) gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/Hitube_jMAGAu2EnP_2026_07_14_14_53_27.mp4