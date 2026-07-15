В детском лагере «Олимп» началось строительство двух новых корпусов

Корпуса рассчитаны в общей сложности на 88 детей. Построить их планируется до конца августа, благодаря чему в следующем году в этом загородном лагере, расположенном возле села Бычиха Хабаровского района, смогут дополнительно отдыхать свыше 250 человек за сезон. Сейчас стройплощадка огорожена забором, также там организован отдельный въезд для строительной техники на территорию лагеря. Имеется и круглосуточная охрана. В сентябре этого года новые корпуса смогут принять первых детей на выходные и профильные мероприятия. Добавим, что в прошлом году в «Олимпе» также были построены два новых жилых корпуса, рассчитанных на 44 места каждый. В этих корпусах имеются все необходимые условия для комфортного отдыха детей и подростков, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья.