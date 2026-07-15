Красноярский производитель малых архитектурных форм благодаря господдержке модернизировал производство

Красноярский производитель малых архитектурных форм и оборудования для благоустройства реализовал проект модернизации производства с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности Красноярского края.
Два года назад предприятие получило 100 млн рублей по программе «Производительность». Общий бюджет проекта составил 134 млн рублей. На эти средства компания приобрела оборудование для столярного производства, обработки металлоконструкций и окраски изделий.
«Поддержка предприятий через краевой Фонд развития промышленности способствует тому, что они инвестируют в обновление производств, повышают конкурентоспособность и осваивают выпуск востребованной отечественной продукции. Проект компании показывает, как внедрение бережливых технологий и современного оборудования позволяет наращивать эффективность, создавать рабочие места и отвечать на растущий спрос в сфере благоустройства», — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников.
Предприятие выпускает более 600 наименований: детские игровые комплексы, горки, качели, спортивные площадки и тренажеры, городскую мебель, остановочные пункты, беседки, навесы, ограждения и травмобезопасные покрытия. Продукция включена в отраслевой план по импортозамещению в спортивной индустрии и в перечень высокотехнологичной продукции Минпромторга России.
«Фонд поддерживает проекты, в которых финансовые инструменты напрямую связаны с конкретными результатами: обновлением оборудования, внедрением бережливых технологий, ростом производительности и расширением выпуска продукции. Льготный заём позволил предприятию провести комплексную модернизацию ключевых участков и создать условия для увеличения выпуска востребованного оборудования для общественных пространств», — подчеркнула руководитель Фонда развития промышленности края Лариса Старикова.
Предприятие также участвует в проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этому выработка игрового комплекса на одного сотрудника цеха выросла на 15,3%.
Промежуточный результат реализации проекта — создание 8 новых рабочих мест, рост производительности труда, расширение выпуска продукции сегментов «средний» и «премиум», городской мебели, пергол и уличных тренажеров. Предприятие дополнительно выпускает до 687 единиц продукции в год.
По итогам модернизации компания планирует увеличить объемы выпуска и повысить качество готовой продукции.