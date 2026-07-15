Красноярский производитель малых архитектурных форм благодаря господдержке модернизировал производство

«Поддержка предприятий через краевой Фонд развития промышленности способствует тому, что они инвестируют в обновление производств, повышают конкурентоспособность и осваивают выпуск востребованной отечественной продукции. Проект компании показывает, как внедрение бережливых технологий и современного оборудования позволяет наращивать эффективность, создавать рабочие места и отвечать на растущий спрос в сфере благоустройства», — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников.