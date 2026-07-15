Комсомольчанин открывал бордели под видом массажных салонов по всему ДФО

В Комсомольске-на-Амуре суд отправил в колонию 35-летнего организатора сети подпольных интим-салонов, работавших в пяти городах Дальнего Востока. Вместе с ним приговоры получили три администраторши заведений, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина арендовал помещения в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Уссурийске, Находке и Южно-Сахалинске и открывал там заведения под видом массажных салонов. Клиентам предлагали интимные услуги, формально называя их процедурами для релаксации. В помещениях оборудовали спальни, сауны, мини-бары и танцевальные зоны. Всего на организатора работали три администратора и 15 «массажисток».
Полицейские закрыли сеть весной 2024 года. Организатора задержали во Владивостоке при поддержке Росгвардии, его помощниц — в Приморье. Во время обысков оперативники нашли финансовые документы, телефоны, компьютеры и рабочие инструкции. В распоряжении следствия оказались и записи о штрафах для сотрудниц за критику руководства, нарушение распорядка и неопрятный внешний вид.
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал всех четверых виновными в организации занятия проституцией. Главному фигуранту назначили три года и шесть месяцев колонии общего режима, а также конфисковали 142 тысячи рублей. Старшая администраторша получила два года и три месяца условно с испытательным сроком два года.
Ещё двум женщинам суд назначил по два года условно с таким же испытательным сроком. В доход государства обратили 300 тысяч рублей, два смартфона, шесть мобильных телефонов, планшет, ноутбук и компьютерную технику, использовавшуюся в работе салонов.