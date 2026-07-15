Комсомольчанин открывал бордели под видом массажных салонов по всему ДФО

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал всех четверых виновными в организации занятия проституцией. Главному фигуранту назначили три года и шесть месяцев колонии общего режима, а также конфисковали 142 тысячи рублей. Старшая администраторша получила два года и три месяца условно с испытательным сроком два года.