«Норникель» открыл коворкинг-пространство на ТИМ «Бирюса»

«ТИМ “Бирюса” — уникальный проект всероссийского значения. Чувство особой гордости вызвали несколько вещей. Первое, это коворкинг “Норникеля”. Ты приезжаешь на площадку и понимаешь, что люди приходят к тебе в гости и ты можешь рассказать о важнейших проектах компании по развитию Арктики. Второе — это когда общаешься с участниками смены из разных территорий, ты видишь, как у них появляется своего рода конкуренция и желание поучаствовать в жизни “Норникеля” и развитии севера Красноярского края. Получился живой диалог — мы обменялись контактами, взяли некоторые вопросы в работу, и я уверен, что участники встречи с такой активной позицией и которые хотят что-то предложить от своих территорий, в скором времени присоединятся к команде “Норникеля”, — сказал Сергей Ткаченко.