«Норникель» открыл коворкинг-пространство на ТИМ «Бирюса»

На всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория инициативной молодежи» («Бирюса») открылся новый коворкинг-центр компании «Норникель»: Люди территории.
«Команды “Норникеля” уже не первый год участвуют в форуме, и мы понимаем, что им нужно свое, постоянное пространство-представительство компании на “Бирюсе”. Открытие коворкинга “Люди территории” — это не только социальная инвестиция компании в инфраструктуру форума, но и возможность для развития общественного капитала через диалог и совместные активности молодежных сообществ, некоммерческих организаций Норильска, Мончегорска, Забайкалья и представителей других компаний и разных территорий», — отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.
Первыми гостями нового пространства стали участники региональной смены «Гражданский форум: люди и решения», в том числе и лидеры корпоративной программы «Норникеля» — «Люди территории». Ребята встретились с вице-президентом — директором Красноярского представительства компании Сергеем Ткаченко, министром строительства и ЖКХ Максимом Говорушкиным и министром промышленности и торговли Александром Черниковым.
На встрече обсуждали эффективное взаимодействие государства, бизнеса и общества при реализации масштабных проектов. Сергей Ткаченко рассказал, как реализовать карьерный трек от инженера до вице-президента компании и руководителя проекта по реновации Норильска. Он отметил, что при развитии территории компания опирается на локальные инициативы и мнение жителей, чтобы крупные городские изменения были востребованы. По его мнению, коворкинг-центр поможет привлечь новые кадры для работы за полярным кругом.
«ТИМ “Бирюса” — уникальный проект всероссийского значения. Чувство особой гордости вызвали несколько вещей. Первое, это коворкинг “Норникеля”. Ты приезжаешь на площадку и понимаешь, что люди приходят к тебе в гости и ты можешь рассказать о важнейших проектах компании по развитию Арктики. Второе — это когда общаешься с участниками смены из разных территорий, ты видишь, как у них появляется своего рода конкуренция и желание поучаствовать в жизни “Норникеля” и развитии севера Красноярского края. Получился живой диалог — мы обменялись контактами, взяли некоторые вопросы в работу, и я уверен, что участники встречи с такой активной позицией и которые хотят что-то предложить от своих территорий, в скором времени присоединятся к команде “Норникеля”, — сказал Сергей Ткаченко.
Министр строительства и ЖКХ Максим Говорушкин уверен в востребованности новой площадки на форуме. Он отметил, что пространство «Норникеля» открывает очень актуальный формат для общения.
«Здесь компания, являясь драйвером развития региона, может поделиться своим опытом, наработками, рассказать о развитии территории своей ответственности. А участники разных смен форума знакомятся с передовыми технологиями, карьерными возможностями крупнейшего работодателя. Дискуссия была действительно интересная, участники все инициативные, заряженные. У ребят есть свои проекты, задачи и идеи, с которыми они приехали и планируют воплощать в жизнь», — пояснил министр.
Его коллега — министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников — отметил практичные вопросы участников встречи и предложил вектор развития нового пространства. «Такие диалоги очень важны, чтобы и власть, и крупный бизнес могли корректировать направления работы в соответствии с запросом от молодежи. Теперь важно сделать коворкинг “Норникеля” отраслевой точкой притяжения, наполнив его образовательной программой, отвечающей как запросам компании, так и самой площадки ТИМ “Бирюса”, — отметил он.
Напомним, более 500 человек со всего края собрались на смену «Гражданский форум: люди и решения» ТИМ «Бирюса». Она объединила представителей муниципальной власти, ресурсных центров и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, добровольческих объединений и инициативных групп, а также журналистов, общественных активистов и независимых экспертов.