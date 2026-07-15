Названа причина аномальной жары в Европе: всё из-за антициклона из пустынь

Аномальная жара в Европе вызвана тем, что субтропические антициклоны из пустынь вытеснили привычный океанический антициклон. Такое объяснение дал преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини.
Речь идёт об антициклонах, связанных с Сахарой или Иранским нагорьем. Эти тёплые воздушные массы, переваливают через горные хребты и, опустившись вниз, сжимаются. За счёт этого дополнительно нагреваются, объяснил эксперт.
«Именно поэтому нынешние волны жары оказываются столь интенсивными: воздух у поверхности изначально очень теплый, а дополнительный прогрев за счет нисходящих потоков воздуха еще сильнее повышает температуру», — сказал Фаццини РИА Новости.
Ранее профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо предупредила, что текущая жара — не просто сезонная аномалия, а пугающий сдвиг к более частым и продолжительным волнам тепла.
Напомним, текущая волна жары в Европе стала сильнейшей за всю историю наблюдений.
Тем временем как минимум 10 тысяч человек погибли из-за экстремальной жары в Европе.