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Полпред Юрий Трутнев оценил исполнение мастер-планов Хабаровска и Комсомольска

Вице-премьер правительства России прибыл в Хабаровский край с рабочим визитом.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровский край с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В ходе встречи с губернатором Дмитрием Демешиным он высоко оценил темпы реализации ключевых инфраструктурных проектов в регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как подчеркнул полпред президента в ДФО, мероприятия, предусмотренные мастер-планами Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, уже меняют облик города и делают жизнь горожан комфортнее. На сегодняшний день в краевой столице проходят масштабные работы по благоустройству главных бульваров — Уссурийского и Амурского, добавил Дмитрий Демешин.

Юрий Трутнев дал высокую оценку и работам, средства на которые выделили по единой президентской субсидии — благодаря поддержке федерального центра в Хабаровском крае возводят новые школы, больницы, дороги и общественные пространства.

В ходе встречи полпред президента в ДФО отметил, что регион стремительно меняется, доказательством стали показатели промышленного производства — край стал лидером среди дальневосточных субъектов по темпам развития отрасли в 2025 году.

— Таких результатов нам удалось достичь благодаря слаженной работе всех уровней власти и, конечно же, жителей, которые ежедневно трудятся на благо развития производств, края и страны в целом, — подчеркнул губернатор Хабаровского края.

Рабочий визит Юрия Трутнева прошел в рамках подготовки к заседанию совета Дальневосточного федерального округа, на котором главы субъектов обсудят ключевые вопросы развития макрорегиона. Важное событие пройдет во Владивостоке уже в конце этой недели.

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