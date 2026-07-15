Полпред Юрий Трутнев оценил исполнение мастер-планов Хабаровска и Комсомольска

В Хабаровский край с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В ходе встречи с губернатором Дмитрием Демешиным он высоко оценил темпы реализации ключевых инфраструктурных проектов в регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как подчеркнул полпред президента в ДФО, мероприятия, предусмотренные мастер-планами Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, уже меняют облик города и делают жизнь горожан комфортнее. На сегодняшний день в краевой столице проходят масштабные работы по благоустройству главных бульваров — Уссурийского и Амурского, добавил Дмитрий Демешин.
Юрий Трутнев дал высокую оценку и работам, средства на которые выделили по единой президентской субсидии — благодаря поддержке федерального центра в Хабаровском крае возводят новые школы, больницы, дороги и общественные пространства.
В ходе встречи полпред президента в ДФО отметил, что регион стремительно меняется, доказательством стали показатели промышленного производства — край стал лидером среди дальневосточных субъектов по темпам развития отрасли в 2025 году.
— Таких результатов нам удалось достичь благодаря слаженной работе всех уровней власти и, конечно же, жителей, которые ежедневно трудятся на благо развития производств, края и страны в целом, — подчеркнул губернатор Хабаровского края.
Рабочий визит Юрия Трутнева прошел в рамках подготовки к заседанию совета Дальневосточного федерального округа, на котором главы субъектов обсудят ключевые вопросы развития макрорегиона. Важное событие пройдет во Владивостоке уже в конце этой недели.