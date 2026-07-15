Полпред Юрий Трутнев оценил исполнение мастер-планов Хабаровска и Комсомольска

Как подчеркнул полпред президента в ДФО, мероприятия, предусмотренные мастер-планами Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, уже меняют облик города и делают жизнь горожан комфортнее. На сегодняшний день в краевой столице проходят масштабные работы по благоустройству главных бульваров — Уссурийского и Амурского, добавил Дмитрий Демешин.