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В Ачинском округе переехавшего женщину водителя обвинили в покушении на убийство (видео)

Прокуратура добилась переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью для автопьяницы из Ачинского округа Красноярского края.

Прокуратура добилась переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью для автопьяницы из Ачинского округа Красноярского края.

Напомним, в ночь на 12 июля в поселке Малиновка 32-летний мужчина сбил одну женщину и переехал другую. Установлено, что злоумышленник, находясь в сильном алкогольном опьянении и не имея прав, сел за руль принадлежащего супруге Kia Sorento и поехал в магазин за новой порцией спиртного. Там он присоединился к компании отдыхающих, а когда собрался уезжать, одна из женщин подошла к кроссоверу, чтобы забрать из салона свою сумку. Между ними вспыхнул конфликт, женщина встала перед машиной и положила руки на капот, а водитель резко нажал на педаль газа. В итоге автомобилист сбил ее, а затем переехал передним и задним колесами, после чего попытался скрыться с места происшествия.

Первоначально были возбуждены уголовные дела о причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ) и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).

«Но по результатам изучения материалов дела, в том числе видеозаписи произошедшего, прокуратура пришла к выводу, что действия водителя содержат признаки покушения на убийство. По постановлению прокурора уголовное дело было передано в следственный отдел СК России для переквалификации действий мужчины на покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также сейчас решается вопрос об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку», — рассказали в надзорном ведомстве.

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