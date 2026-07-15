В Ачинском округе переехавшего женщину водителя обвинили в покушении на убийство (видео)

Прокуратура добилась переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью для автопьяницы из Ачинского округа Красноярского края.
Напомним, в ночь на 12 июля в поселке Малиновка 32-летний мужчина сбил одну женщину и переехал другую. Установлено, что злоумышленник, находясь в сильном алкогольном опьянении и не имея прав, сел за руль принадлежащего супруге Kia Sorento и поехал в магазин за новой порцией спиртного. Там он присоединился к компании отдыхающих, а когда собрался уезжать, одна из женщин подошла к кроссоверу, чтобы забрать из салона свою сумку. Между ними вспыхнул конфликт, женщина встала перед машиной и положила руки на капот, а водитель резко нажал на педаль газа. В итоге автомобилист сбил ее, а затем переехал передним и задним колесами, после чего попытался скрыться с места происшествия.
Первоначально были возбуждены уголовные дела о причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ) и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).
«Но по результатам изучения материалов дела, в том числе видеозаписи произошедшего, прокуратура пришла к выводу, что действия водителя содержат признаки покушения на убийство. По постановлению прокурора уголовное дело было передано в следственный отдел СК России для переквалификации действий мужчины на покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также сейчас решается вопрос об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку», — рассказали в надзорном ведомстве.
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