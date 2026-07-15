В Ачинском округе переехавшего женщину водителя обвинили в покушении на убийство (видео)

Напомним, в ночь на 12 июля в поселке Малиновка 32-летний мужчина сбил одну женщину и переехал другую. Установлено, что злоумышленник, находясь в сильном алкогольном опьянении и не имея прав, сел за руль принадлежащего супруге Kia Sorento и поехал в магазин за новой порцией спиртного. Там он присоединился к компании отдыхающих, а когда собрался уезжать, одна из женщин подошла к кроссоверу, чтобы забрать из салона свою сумку. Между ними вспыхнул конфликт, женщина встала перед машиной и положила руки на капот, а водитель резко нажал на педаль газа. В итоге автомобилист сбил ее, а затем переехал передним и задним колесами, после чего попытался скрыться с места происшествия.