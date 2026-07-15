Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, который приехал в Хабаровск накануне заседания совета Дальневосточного федерального округа — оно состоится в конце этой недели во Владивостоке. Стороны обсудили то, как в Хабаровском крае реализуются федеральные и национальные проекты. Так, Дмитрий Демешин рассказал Юрию Трутневу, что мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре уже меняют облик двух крупнейших городов региона, повышая качество жизни их обитателей. Дальневосточная Единая субсидия помогает краевым властям строить новые школы, больницы, поликлиники, детские сады, дороги и общественные пространства. Со своей стороны, Юрий Трутнев похвалил работу правительства Хабаровского края. По его словам, сегодня регион демонстрирует одни из самых быстрых темпов роста во всей России. Так, по итогам прошлого года Хабаровский край стал лидером на Дальнем Востоке по темпам промышленного производства. И в этом году краевые власти намерены продолжить эту тенденцию.
Дмитрий Демешин: Мастер-планы уже меняют облик Хабаровска и Комсомольска
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, который приехал в Хабаровск накануне заседания совета Дальневосточного федерального округа — оно состоится в конце этой недели во Владивостоке. Стороны обсудили то, как в Хабаровском крае реализуются федеральные и национальные проекты. Так, Дмитрий Демешин рассказал Юрию Трутневу, что мастер-планы развития Хабаровска.
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